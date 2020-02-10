

العارضة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

نظم مكتب التعليم بمحافظة العارضة التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ، دورة تدريبية بعنوان " مهنة المستقبل " بمناسبة الأسبوع الإرشادي التعليمي، وذلك بمقر مدرسة ثانوية العارضة للبنين.

وهدفت الدورة إلى مساعدة طلاب المرحلة الثانوية على فهم ذاتهم والتعرف على ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم وتحقيق الاختيار الملائم لمهنة المستقبل والعمل على تبصير الطلاب بالفرص التعليمية والمهنية المتاحة ومتطلباتها الذاتية والمكتبية وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية نحو بعض الأعمال والمهن وتنمية اهتماماتهم بالمجالات العلمية والتقنية والفنية بما يلبي احتياجات وطنهم.

// انتهى //

10:33ت م

0034





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "مهنة المستقبل " دورة تدريبية بالعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.