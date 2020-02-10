السعودية اليوم / أهمية الطمأنينة في الحياة... درس بجمعية الطائف



الطائف 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

تنظم الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً, محاضرة بعنوان " أهمية الطمأنينة في الحياة ", وذلك عقب صلاة العشاء بجامع البستان في الحوية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الدروس والمحاضرات الدينية والتوعوية للجمعية ولتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

10:24ت م

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