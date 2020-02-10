السعودية اليوم / السلطات التركية تعلن إنقاذ 49 مهاجرًا من الموت شرقي البلاد



أنقرة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أعلنت السلطات التركية إنقاذ 49 مهاجرًا غير نظامي كانوا مهددين بالموت تجمدًا داخل قاربين في بحيرة "وان" جنوب شرقي البلاد مساء أمس الأحد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية أن المهاجرين كانوا على متن قاربين كان مخططًا أن يتوجها إلى ولاية بتليس عبر بحيرة "وان".

وأضافت أن فرقًا أمنية توجهت إلى المكان بعد تلقيها بلاغًا يفيد بوجود مهاجرين يواجهون خطر الموت تجمدًا داخل قاربين.

وأشارت إلى أن فرق الأمن أجلت المهاجرين من القاربين ونقلتهم إلى المشفى الحكومي بقضاء كيواش.

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