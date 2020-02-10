السعودية اليوم / مدير جامعة الإمام يشيد بمضامين أعمال اللقاء الرابع لقيادات التعليم الجامعي



الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أثنى معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري على مضامين ونتائج أعمال اللقاء الرابع لقيادات التعليم الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض الذي رعاه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وبين أن وزارة التعليم تحقق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في أن تحقق الجامعات تحولاً علمياً وأكاديمياً يخدم المجتمع وسوق العمل في المجالات كافة.

وقال معاليه: إن اللقاء الذي حضره مديرو الجامعات في المملكة كان هادفاً وموضحاً للأدوار التي تقوم بها وزارة التعليم في جميع المجالات ومنها التعليم الجامعي والاستشراف المستقبلي المؤمل منها في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة في التركيز على التعليم كبناء مجتمعي يحقق من خلاله الاستدامة في رفعة الوطن وتهيئة عقول شابة تقدم لسوق العمل في مجالات متعددة من خلال اعتماد وطننا الغالي على الأيادي والمكتسبات الوطنية.

وأكد ما طرحه معالي وزير التعليم بأن دور الوزارة مع الجامعات تكاملي، وأن لديها جميعا فرصا لتحسين الأداء، كعنوان لوطن وثاب ومتطلع للمستقبل، وأن الاختبارات المعيارية والرخص المهنية للخريجين مؤشر حقيقي على أداء الجامعة وجودة برامجها.

وبين الدكتور العامري أن الجامعة سعت إلى تحقيق هذه الرؤى وجعل كليات المجتمع تطبيقية لزيادة نسب القبول، في برامج يحتاجها سوق العمل، بالتنسيق في ذلك مع القطاع الخاص، وفقا لتوجيهات معالي الوزير وتطلعاته حيث بادرت جامعة الإمام بذلك مؤخرا في لقاء مسؤوليها مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك صندوق الموارد البشرية لمعرفة حاجة سوق العمل للتخصصات المناسبة التي نسعى من خلالها إيجاد تخصصات تتواكب مع الرؤية الاقتصادية للمملكة.

وعدّ معالي مدير جامعة الإمام، حديث معالي وزير التعليم بأن كليات المجتمع هي الرئة التي تتنفس منها الجامعة لقبول أعداد كبيرة من الطلاب، فرصة في احتواء شريحة من المتقدمين والمميزين الذين لم يحالفهم الحظ في القبول لبعض الكليات والعمادات في الجامعات، مشيراً إلى ما حث عليه معالي وزير التعليم من أهمية مراعاة كفاءة الإنفاق في الجامعات والجدوى الاقتصادية في جميع القرارات، والتأكيد على البيئة التنظيمية والإدارية والقانونية لوحدات وبرامج الأمن الفكري في الجامعات.

واختتم الدكتور العامري بالشكر والتقدير للقيادة الحكيمة التي هيأت الأسباب للجامعات لتؤدي دورها في المكتسبات العلمية والتنوع في المدخلات التي تحقق للجامعات أهدافها العلمية، مقدماً شكره لمعالي وزير التعليم على عمله الجاد وسعيه المستمر والدؤوب في الرقي بمخرجات التعليم واهتمامه بأن تجد الجامعات بيئة خصبة للتميز في المجالات كافة.

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