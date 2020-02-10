السعودية اليوم / "حل المشكلات بطرق إبداعية" برنامج تدريبي بتعليم نجران



نجران 16 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الموهوبين، أمس، برنامج "حل المشكلات بطرق إبداعية"، وذلك بمقر مدرسة الإمام محمد بن سعود بنجران.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرة على التفكير الإبداعي لحل المشكلات بطريق إبداعية، والتعرف على مفهوم المهارة، ومفهوم المشكلة، والعلاقة بين الإبداع وحل المشكلة، كما تضمن البرنامج العديد من الأنشطة المتنوعة التي تساعد على التعامل مع المشكلات بطرق جديدة، وأساليب تربوية حديثة.

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09:55ت م

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