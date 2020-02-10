السعودية اليوم / أكثر من 600 من ناشئي منطقة تبوك يسجلون بفعاليات معسكر طويق للناشئين



تبوك 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أمس، فعاليات معسكر طويق للناشئين بمنطقة تبوك بتسجيل ما يزيد عن 600 ناشئ وناشئة للفئات العمرية من 9 إلى 13 عامًا، في جزئية برمجة الروبوت والذكاء الصناعي، وتخصيص برمجة وصناعة الألعاب للفئة من 14 وحتى 18 عاماً وذلك في مقر جامعة تبوك .

وأوضح المشرف العام على معسكر طويق بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني عبدالمحسن العنزي في تصريح لوكالة الأنباء

ونوه بما يمتلكه المدربين والمدربات في الاتحاد من خبرات تخصصية في إيصال المعلومات التقنية للناشئين، واكتشاف المواهب منهم، وتحويلهم من مجرد لاعبين، إلى مبتكرين ومبادرين ومصنعي للألعاب وتطبيقاتها.

وبين العنزي أن المعسكر إحدى المبادرات التعليمية والتدريبية المتخصصة للمساعدة في اكتشاف المواهب من ناشئ المملكة منذ وقت مبكر، بإقامته في عدد من مناطق المملكة، فقد شهد معسكر طويق للناشئين في منطقة تبوك إقبالاً كبيراً من المتقدمين والمتقدمات مما يدل على ارتفاع مستوى الوعي على صعيد الأسر بأهمية الأمن السيبراني وبناء الإنسان بالعلم والمعرفة ومواكبة التقدم التقني والكنولوجي، كأحد أهم العناصر الأساسية والأهداف التي تركز عليها رؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

09:35ت م

0023



تبوك 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أمس، فعاليات معسكر طويق للناشئين بمنطقة تبوك بتسجيل ما يزيد عن 600 ناشئ وناشئة للفئات العمرية من 9 إلى 13 عامًا، في جزئية برمجة الروبوت والذكاء الصناعي، وتخصيص برمجة وصناعة الألعاب للفئة من 14 وحتى 18 عاماً وذلك في مقر جامعة تبوك .وأوضح المشرف العام على معسكر طويق بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني عبدالمحسن العنزي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الاتحاد يسعى لإلهام الجيل الناشئ، بالتركيز على التقنيات الحديثة، والتعامل مع الريبورت والذكاء الصناعي وعلوم البرمجيات بشكل عام، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للمعسكر في منطقة تبوك يزيد عن 600 من ناشئي المنطقة، حيث تم قبول 105 منهم وِفْق عدد من المعايير والضوابط التي حددها الاتحاد، بهدف جودة التدريب في الفئتين لتحقيق ما يصبو إليه الاتحاد وهو الحصول على مخرجات بنتائج متميزة.ونوه بما يمتلكه المدربين والمدربات في الاتحاد من خبرات تخصصية في إيصال المعلومات التقنية للناشئين، واكتشاف المواهب منهم، وتحويلهم من مجرد لاعبين، إلى مبتكرين ومبادرين ومصنعي للألعاب وتطبيقاتها.وبين العنزي أن المعسكر إحدى المبادرات التعليمية والتدريبية المتخصصة للمساعدة في اكتشاف المواهب من ناشئ المملكة منذ وقت مبكر، بإقامته في عدد من مناطق المملكة، فقد شهد معسكر طويق للناشئين في منطقة تبوك إقبالاً كبيراً من المتقدمين والمتقدمات مما يدل على ارتفاع مستوى الوعي على صعيد الأسر بأهمية الأمن السيبراني وبناء الإنسان بالعلم والمعرفة ومواكبة التقدم التقني والكنولوجي، كأحد أهم العناصر الأساسية والأهداف التي تركز عليها رؤية المملكة 2030 .// انتهى //09:35ت م0023

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 600 من ناشئي منطقة تبوك يسجلون بفعاليات معسكر طويق للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.