السعودية اليوم / فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة ينفذ 3000 خطبة عن "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"



مكة المكرمة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة 3000 خطبة يوم الجمعة القادم عن "كيف نكون قدوة بلغة القرآن الكريم"، وذلك في جوامع محافظات المنطقة في مكة وجدة والطائف، وتضم العناوين بيان أهمية اللغة العربية وأنها لغة القرآن وكلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم.

وتأتي مبادرة إلقاء 3000 خطبة ضمن "16 مبادرة" تقدمها الوزارة وفق توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومتابعة معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد, في تفعيل ملتقى مكة الثقافي الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في هذا العام تحت عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" وتشرف عليها إمارة منطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري حرص الوزارة على تقديم مجموعة من المبادرات النوعية وفق توجيهات معالي الوزير, مبيناً أن جميع الإدارات التابعة للفرع ستشارك في تنفيذ المبادرات الـ16، منها المكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية.

وبين الدكتور الخامري أن المبادرة تهدف إلى بيان فضل اللغة العربية وأهميتها ومكانتها في الإسلام, وطرق العناية بها, مع ذكر الأدلة والشواهد التي تدل على عظمها ويشارك في تقديم المبادرة نخبة من المشايخ الرسميين من قبل فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة والمتخصصين في اللغة العربية.

وعبر مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه بلغة القرآن كما قدم شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على توجيهاته السديدة من أجل تقديم مبادرات نوعية تحقق أهداف الوزارة وملتقى كيف نكون قدوة بلغة القرآن سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل سوء ومكروه.

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09:28ت م

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