شكرا لقرائتكم خبر عن مرور مكة: المياه تعُطل نفق السلام.. استخدموا طرق بديلة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت إدارة المرور بمكة المكرمة، وجود كثافه مرورية عالية بطريق الملك بجدة باتجاه "الجنوب" بسبب تسرب مياه داخل نفق السلام وجاري معالجتها من الجهات المختصة. وطالب المرور باستخدام طرق بديلة حتى الانتهاء من معالجتها.

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