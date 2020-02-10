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شكرا لقرائتكم سحب رعدية ممطرة على الباحة ومحافظاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تستمر حتى الساعة الـ 7 مساء
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس في منطقة الباحة يفيد بسحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية.
ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.
وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
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