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سفير المملكة يحقق حلم مُسنة جزائرية

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شكرا لقرائتكم سفير المملكة يحقق حلم مُسنة جزائرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-10

منحها تأشيرة حج لهذا العام 1441هـ

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل سفير المملكة في الجزائر عبدالعزيز العميريني مع حلم مسنة جزائرية لزيارة المملكة للحج وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

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ونشرت السفارة على حسابها في “تويتر” تغريدة جاء فيها: “تفاعل سفير المملكة مع نداء السيدة، وتم منحها تأشيرة حج لهذا العام 1441هـ، نسأل الله أن يعينها ويتقبل منها وجميع حجاج بيت الله الحرام”.

وكانت السيدة الجزائرية قد ظهرت على قناة محلية وهي تبكي راجية من الله أن يحقق أمنيتها في زيارة البيت العتيق بعد أن تقدمت لقرعة الحج على مدار 15 عاماً.

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