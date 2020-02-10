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شكرا لقرائتكم صور.. ضباب كثيف يحجب الرؤية في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تسبب في عرقلة حركة السير
متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - ابها
شهدت مدينة أبها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ضباباً تسبب في تدني مستوى الرؤية خاصةً على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية للمدينة.
وتسبب الضباب أيضاً في عرقلة حركة السير على بعض الطرق الداخلية والطرق الخارجية المودية إلى أبها مع وجود رياح بلغت سرعتها 24 كم/س والتي ساعدت على دفع انتشار الضباب ليغطي عدّة مدن.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.
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