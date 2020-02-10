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شكرا لقرائتكم الخلف: ثلوج كثيفة تكسو الأرض بالبياض في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فرص عالية بين عرعر وطريف
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ معاذ القلب تساقط الثلوج في ثلاث مدن خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وقال الخلف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: تباشير الثلوج آخر تحديث قبل قليل من ٩م الأحد إلى ٩م الثلاثاء تهناكم مقدماً”.
وأضاف “طريف عرعر حزم الجلاميد أبرز المناطق حتى الآن، وما بين عرعر وطريف فرص عالية للثلوج والله أعلم”.
وتابع الخلف أن الثلوج والله أعلم محدودة في تلك المناطق قد تكسو الأرض بالبياض تساقط معتبر والله اعلم .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.
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