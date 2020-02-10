حساب المواطن بدأ صرف الدفعة ال27 اليوم للمستحقين / و تحديد شروط لجواز تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي

حساب المواطن هو برنامج حكومي بالمملكة العربية السعودية، ويستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، على المواطن السعودي وتقديم الدعم المالي للآسرة، صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة السعودية، وأصدرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية هذا البرنامج من أجل تعويض الآسر التي تلحقها مخاطر، بسبب الإصلاحات الإقتصادية وتوفير حياة أفضل للمواطن السعودي.

اليوم صرف الدفعة ال27، بدأت حسابات المستفيدين من دعم حساب المواطن اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 في استقبال دفعة الدعم ال 27، و يبحث دائماً المستفيدين من دعم حساب المواطن عن موعد صرف الدفعات المقررة شهرياً، ومن المتعارف عليه أن يكون موعد الصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولا يتغير موعد الصرف إلا إذا تصادف إجازة رسمية.

رابط حاسبة الدعم التقديرية بحساب المواطن

حالات تكون فيها الزوجة مستفيد رئيسي في حساب المواطن

المهجورة. متزوجة من غير سعودي. عائلة سجين. عائلة فاقد الأهلية. زوجها غائب.

وقد شدد القائمين على حساب المواطن، بضرورة تقديم الزوجة للمستندات الدالة على كونها تستحق إدراجها في حساب المواطن كمستفيد رئيسي، إذا توافرت أحد الحالات السابق ذكرها.

رابط تقديم الاعتراضات

اتاح حساب المواطن رابط “ca.gov.sa” لتقديم الاعتراضات .

رابط التسجيل لحساب المواطن

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة الجديدة

بيان برنامج حساب المواطن

وقد دعا نظام حساب المواطن المستفيدين، أن يقوموا بتسجيل بيانات الدخل صحيحة وشاملة جميع مصادر الدخل، شاملاً التابعين في حال تعددت مصادر الدخل،وفي حال قيام المستفيد بتصحيح بياناته عن الدخل أو وجود أي طارئ جديد علي الدخل، الدخول علي الرابط التالي لتصحيح البيانات من هنا

يدخل تحت مظلة برنامج حساب المواطن، الآسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ويشمل ايضاً المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل، وهذه الفئات المستفيدة من البرنامج، تتقدم إلي البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عن طريق الرابط التالي، لتسجيل الطلبات لبحثها عما إذا كان المتقدم من المستحقين أم لا.

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مستوي الدخل الذي يستحق الإستفادة من البرنامج

1- أصحاب الدخل من صفر حتي 8699 ريال سعودي

2- أصحاب الدخل من 8700 حتي 11999 ريال سعودي

3- أصحاب الدخل من 12000 حتي 15299 ريال سعودي

4- أصحاب الدخل من 13500 حتي 20159 ريال سعودي

المراحل التي يمر بها البرنامج

يتم الدخول في برنامج حساب المواطن، عن طريق البوابة الإلكترونية ويمر بثلاث مراحل للتسجيل، وهي(التسجيل بالبرنامج-مرحلة التأهيل -مرحلة الإستحقاق)وهذه المراحل تتم في كل دفعة من الدفعات، التي يتم الإعلان عنها، وننوه أنه قد تم الإعلان عن الدفعة السادسة عشر، وهي دفعة شهر مارس وبدء التسجيل للطلبات لبحثها، ونحن معكم بكل جديد.

ونحن من خلال متابعتنا لكل جديد نقدمه لكم، حرصاً منا على تقديم المعلومة الدقيقة والصحيحة ليستفيد متابعينا، ونتمني لكم جميعا التوفيق.