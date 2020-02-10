حساب المواطن يوضح تأثير عدم إرفاق أو تحديث المستندات

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، ضرورة إرفاق وتحديث المستندات اللازمة حتى لا تتأثر أهلية المستفيد، وبالتالي يتأثر الدعم المستحق.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: “سلام عليكم اليوم جددت عقد الإيجار وأرفقته بدال القديم، علماً أنهم أرسلوا لي قبل أسبوع يجب إرفاق مستند، السؤال الآن هل سينزل الشهر هذا، علماً أن الشهور الماضية كلها نزلت لي”.

ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365 بقوله: “وعليكم السلام، في حال لم يتم إرفاق المستند سيؤثر ذلك على أهليتك وسيلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية ولابد من الموافقة على الاعتراض ليتم دراسة أهليتك، نسعد بخدمتك”.

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يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365، بدأ قبل ساعات إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ27، لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب متابعات الخليج 365 وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين.

وكان البرنامج قد أودع الشهر الماضي، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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