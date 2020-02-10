رجل أعمال سعودي مقيم بالصين يوضح قوة كورونا الجديد مقارنة بسابقيه

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قال رجل الأعمال السعودي المقيم بالصين الدكتور عائض الأسمري إنه عاصر العديد من الأمراض والأوبئة هناك، واصفا فايروس كورونا الجديد المتفشي حاليا بأنه ليس أكثرها بشاعة.

وأوضح الأسمري أنه قضى في الصين 13 عاما بين الدراسة والعمل، وأن ذهابه إليها كان بعد فايروس سارس، ويرى أن الفايروس الحالي ليس الأخطر، حيث ترى وزارة الصحة الصينية أن كورونا الذي انتشر في الشرق الأوسط هو أعلى خطورة من الفايروس الحالي.

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وأضاف أن أسباب تلك الرؤية يعود إلى وجود حالات تشافٍ من الفايروس الجديد، رغم عدم وجود لقاح، موضحا أن أعراض الفايروس الجديد هي أعراض إنفلونزا عادية لكنها تتطور إلى مرحلة الالتهاب الرئوي.

وأشار إلى أن شفاء بعض الحالات لا يعني أن الفايروس ذو خطورة أقل، لكن يمكن السيطرة عليه، لأنهم يعالجون الأعراض في البداية، ثم بعد الشفاء يُنقل المريض من منطقة العناية الفائقة إلى منطقة العناية الاحترازية.

وبين أنه في منطقة العناية الاحترازية يكون المريض تحت الملاحظة لمدة 10 أيام..، ويسجَّل في أرقام حالات التعافي.