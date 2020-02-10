منها 20 فريقاً نسائياً.. تسجيل 18 ألف فريق في بطولة البلوت

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أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن عدد الفرق المسجّلة في بطولة البلوت حتى أمس (الأحد).

وأفاد بأن عدد الفرق المسجِّلة تجاوز العدد المطلوب، حيث بلغ إجمالي عدد الفرق 18 ألف فريق.

وأوضح آل الشيخ أن عدد الفرق النسائية المسجِّلة في النسخة الحالية من البطولة بلغ 20 فريقاً نسائياً.

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