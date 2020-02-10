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أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن عدد الفرق المسجّلة في بطولة البلوت حتى أمس (الأحد).
وأفاد بأن عدد الفرق المسجِّلة تجاوز العدد المطلوب، حيث بلغ إجمالي عدد الفرق 18 ألف فريق.
وأوضح آل الشيخ أن عدد الفرق النسائية المسجِّلة في النسخة الحالية من البطولة بلغ 20 فريقاً نسائياً.
كانت هذه تفاصيل خبر منها 20 فريقاً نسائياً.. تسجيل 18 ألف فريق في بطولة البلوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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