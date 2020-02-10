توقيع أول عقد لبناء سياج أمني لمحيط مشروع القدية

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وقعت شركة القدية للاستثمار مع شركة عبر المملكة السعودية (سبك)، عقدا لبناء سياج أمني حول محيط موقع مشروع القدية، عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون.

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وستمكن الخطوة الأولى لتأمين الموقع العديد من مشاريع البناء من البدء خلال هذا العام في جلب معدات البناء الثقيلة ومنع غير المخول له من دخول أرض المشروع.

وصرح المدير التنفيذي لتطوير البنية التحتية و المناطق في القدية سلمان الحبيس بأن هذا العقد مدته ١٢ شهرا، ويعد المرحلة الأولى من تأمين موقع القدية.

وأبان أن العقد ينص على تجهيز 440 ألف متر مربع من أرض الموقع، وبناء 20 كيلومترًا من السياج الأمني، و23 كيلومترًا من حواجز الكابلات، ونحو مليون متر مكعب من الأعمال الترابية.

