تعرف على مقدار مكافأة الإبلاغ عن التستر التجاري

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أوضحت وزارة التجارة والاستثمار قيمة المكافأة المخصصة للإبلاغ عن حالات التستر التجاري.
وقالت التجارة في تغريدة لها ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها بموقع تويتر: إبلاغك عن حالات التستر التجاري يمنحك مكافأة لا تزيد عن 30%، وعن حالات الغش التجاري يمنحك مكافأة قدرها 25% من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي.
وتابعت التجارة: كما أن نظام مكافحة الغش والتستر التجاري ينص على أن ديوان المظالم هو جهة الاختصاص بدعاوى المطالبة بالتعويض.
وتعمل التجارة على مكافحة التستر التجاري من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يوحّد جهود 10 جهات حكومية لتنفيذ 16 مبادرة تهدف لإلزام المنشآت التجارية بتوفير خيارات الدفع الإلكتروني، وتحديث الاشتراطات، ورفع الوعي بمخاطر التستر وتمكين المقبلين من الشباب على تجارة التجزئة.
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