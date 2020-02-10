تنظيم 5 برامج اجتماعية لرعاية المسنين بالرياض

نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الأيام العشرة الأخيرة (5) برامج اجتماعية لـ57 مستفيدًا من نزلائها المشمولين بالرعاية داخل الدار؛ وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة.

شملت البرامج زيارة لوفد من «هيئة السوق المالية»، ضم عددًا من قياديي ومنسوبي الهيئة الذين حرصوا على الالتقاء بالآباء نزلاء الدار، والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم، وتبادل الأحاديث الودية معهم، ومشاركتهم البرامج المُعدَّة من الجانبين لهذا الغرض.

كما استقبل المسنون، وفدًا من كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ضمَّ مجموعة من الضباط، وأخرى من الطلاب؛ حيث «نظمت الكلية في مقر الدار برنامجًا اجتماعيًّا وترفيهيًّا لآبائنا المسنين، والتعرف على الخدمات المقدمة لهم».

كما استقبلت الدار وفدًا يمثل كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الطبية، ضم عددًا من قياديي الكلية وطلابها، شاركوا معهم في البرنامج التثقيفي والاجتماعي والترفيهي الذي نُظم بالتعاون مع جمعية «وقار».

وامتدادًا للبرامج والأنشطة، شارك آباؤنا المسنون في برنامجٍ اجتماعي نظمه «فريق صنوان التطوعي» بمقر الدار.

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وتأتي هذه الزيارات ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تحرص الدور والمراكز الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، على إقامتها للمستفيدين من خدماتها، بالتعاون مع جهات أخرى حكومية كانت أو أهلية أو غير ربحية؛ لما لها من فوائد جمَّة اجتماعية ونفسية وصحية.

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