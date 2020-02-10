سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

تناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم مشاركة وزير الخارجية الليبي محمد سياله في قمة الاتحاد الأفريقي ، موضحة دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى مقاربة شاملة لحل الأزمة الليبية تتعاطى مع جميع جوانبها، مؤكدا ضرورة المقاربة الشاملة للأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى انطلاق أعمال لجنة الخبراء الاقتصادية برعاية أممية في القاهرة، ومشاركة 24 شخصية اقتصادية ليبية، وتركزت مناقشات اليوم الأول من خلال مجموعتي العمل على بحث آليات إعادة الإعمار في ليبيا، وتوزيع الإيرادات والشفافية، وتهدف المباحثات إلى إنشاء هيئة تضم خبراء من أجل تحقيق التوأمة بين السياسة الاقتصادية والمالية.

ونوهت إلى اقتراح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لوقف الاقتتال في ليبيا، وهو نشر بعثة من المراقبين العسكريين الأفارقة لمراقبة وقف إطلاق النار، و إنشاء فريق اتصال على مستوى اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، ومناشدة مجلس الأمن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالة انتهاك حظر الأسلحة.

ونقلت إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تجدد عرضها لاحتضان مؤتمر للحوار بين الفرقاء الليبيين، مجددا اقتراح الجزائر الخاص باحتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين وفاء منها لتقاليدها الدبلوماسية، مضيفا أن الوضع المأساوي الذي يسود في ليبيا.

وتطرقت إلى تأكيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي ضرورة الحل السياسي في ليبيا، ، مشيرا إلى أن التوترات في القارة الإفريقية تؤثر على الدول الأعضاء.

وعرجت الصحف الليبية على تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن الحل السياسي وحده ما سيجلب السلام للشعب الليبي موضحا أنه يتعين وضع حد للصراع في ليبيا وعلينا ألا ننسى أن الأزمة لديها تأثير مباشر على دول الساحل الأفريقي وما وراءها.

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