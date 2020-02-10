اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 81ر49 نقطة أو ما يعادل 21ر0% ليصل إلى 17ر23778 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 66ر6 نقطة، أو38ر0%، ليصل إلى 48ر1725 نقطة.

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07:17ت م

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