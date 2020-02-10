السعودية اليوم / طقس عاصف وأمطار غزيرة في أستراليا



كانبرا 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

تستمر الأمطار الغزيرة والعواصف المدمرة بإلحاق الدمار في شرقي أستراليا الذي اجتاحته حرائق الغابات، في ظل عمليات إخلاء خلال الليل وانقطاع التيار الكهربائي وفيضانات وانهيارات أرضية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا لكامل منطقة الساحل الشرقي لولاية نيو ساوث ويلز، والذي تضمن تحذيرا من هطول الأمطار الغزيرة و الفيضانات المفاجئة التي تهدد الحياة في أجزاء من الولاية.

وكانت هناك عمليات إخلاء خلال الليل في العديد من الضواحي المنخفضة في مدينة سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز، التي شهدت هطول الأمطار بكميات غزيرة لم تحدث منذ عام 1990 .

ووفقا للمكتب، فإنه على مدار الأيام الأربعة الماضية سقط 6ر391 ملليمتر من الأمطار على سيدني.

كما انقطعت الكهرباء عن 140 ألف منزل تقريبا خلال فترة الليل في سيدني والمناطق المحيطة بها، ولكن تم استعادة التيار الكهربائي صباح اليوم.

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06:07ت م

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