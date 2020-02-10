السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 902 حالة وفاة



بكين 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

أعلنت بكين أن فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة 902 شخص في الصين بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أرواح 91 شخصا وأصيب به 2618 شخصا إضافيا.

وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بدوره عن المخاوف من انتشار المرض بين الأشخاص الذين ليس لهم سجل سفر إلى الصين.

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