ثقافي / جناح المملكة بالمعرض الدولي للكتاب في المغرب يواصل فعالياته



الرباط 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 9 فبراير 2020 م واس

يواصل جناح المملكة بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية فعالياته لليوم الرابع على التوالي الرامية إلى التعريف بالإنتاجات الثقافية والعلمية في المملكة العربية

وافتتح المشرف على أعمال الملحقية الثقافية بالمغرب ناصر بن طامي البقمي اليوم برنامج "اللقاء" الذي ألقى فيه وكيل عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور إبراهيم الثقفي محاضرة عن "النشر الإلكتروني بين الصحافة الإلكترونية والكتاب الإلكتروني" تطرق فيها إلى محتوى وسائل الإعلام الإلكترونية وعلاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي والاتجاهات التي طبعت هذه العلاقة.

وحلل الدكتور الثقفي أسباب التوجه نحو النشر الإلكتروني بوصفه آلية لإيصال المحتوى إلى أكبر عدد من القراء، سواء على مستوى نشر الأخبار أو التعريف بالإصدارات المتعلقة بالكتب.

وتابع الحاضرون في اللقاء قراءات شعرية قدمها نخبة من الشعراء المبدعين السعوديين والمغاربة، نسجوا قصائد شعرية تمازجت بين الشعر والزجل تعزز قيم المحبة والتقارب بين الثقافة السعودية والثقافة المغربية.

وكان المشرف على أعمال الملحقية الثقافية قد التقى في الجناح رئيس جامعة مدينة تطوان محمد الرامي، الذي اطلعه على ما يحتويه جناح المملكة من إصدارات الجهات الحكومية والمكتبات ودور النشر.

// انتهى //

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الرباط 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 9 فبراير 2020 م واسيواصل جناح المملكة بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية فعالياته لليوم الرابع على التوالي الرامية إلى التعريف بالإنتاجات الثقافية والعلمية في المملكة العربية السعودية وافتتح المشرف على أعمال الملحقية الثقافية بالمغرب ناصر بن طامي البقمي اليوم برنامج "اللقاء" الذي ألقى فيه وكيل عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور إبراهيم الثقفي محاضرة عن "النشر الإلكتروني بين الصحافة الإلكترونية والكتاب الإلكتروني" تطرق فيها إلى محتوى وسائل الإعلام الإلكترونية وعلاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي والاتجاهات التي طبعت هذه العلاقة.وحلل الدكتور الثقفي أسباب التوجه نحو النشر الإلكتروني بوصفه آلية لإيصال المحتوى إلى أكبر عدد من القراء، سواء على مستوى نشر الأخبار أو التعريف بالإصدارات المتعلقة بالكتب.وتابع الحاضرون في اللقاء قراءات شعرية قدمها نخبة من الشعراء المبدعين السعوديين والمغاربة، نسجوا قصائد شعرية تمازجت بين الشعر والزجل تعزز قيم المحبة والتقارب بين الثقافة السعودية والثقافة المغربية.وكان المشرف على أعمال الملحقية الثقافية قد التقى في الجناح رئيس جامعة مدينة تطوان محمد الرامي، الذي اطلعه على ما يحتويه جناح المملكة من إصدارات الجهات الحكومية والمكتبات ودور النشر.// انتهى //02:00ت م0293

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