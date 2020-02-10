حساب المواطن الدفعة 27 || رابط تسجيل ca.gov.sa وشروط الأهلية

حساب المواطن الدفعة 27 تقرر نزولها في حسابات المواطنين اليوم الاثنين الموافق العاشر من شهر فبراير 2020، وذلك لمن قام بالتسجيل على الدعم النقدي المخصص للمواطنين منذ عام 2017، حيث يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي نزول البدل النقدي لمن صدرت أهليتهم للحصول على الدفعة الجديدة، وعبر موقع عرب نيوز نقدم لكم تفاصيل برنامج حساب المواطن السعودي.

حساب المواطن الدفعة 27

من خلال الإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية هذه الفترة وصولا لرؤية المملكة 2030، مما أدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين، من خلال رفع الدعم على الوقود والكهرباء،لذلك تم وضع برنامج حساب المواطن بأوامر ملكية فورية للمساعدة مع المواطنين بصرف بدل نقدي لهم شهري وفق توافر شروط الأهلية، للمواطن المسجل بالبرنامج والتابعين له.

حاسبة حساب المواطن

يمكنكم الدخول على موقع حساب المواطن، وتسجيل الدخول على العضوية السابق إنشاءها بالموقع، وستجدون حاسبة تقديرية يمكنكم منها معرفة كيفية احتساب ما يستحقه المواطن المسجل بالموقع من خلال وضع الدخل الخاص بك والتابعين، كما يستعلم صباح اليوم الاثنين عن نزول الدفعة 27 من حساب المواطن السعودي بالحسابات البنكية.

رابط التسجيل في حساب المواطن

يتم الدخول على حساب المواطن من الرابط السابق

ثم كتابة بيانات الدخول

أو انشاء حساب جديد

ويتطلب وضع كافة البيانات الخاصة بالمواطن والتابعين لهم اقل من 18 سنة أو اكبر

وأيضا معرفة نتائج الأهلية لمن قدم اعتراض

ويتم حاليا التسجيل للدفعة 28 المستحقة يوم 10 مارس 2020

شروط أهلية حساب المواطن 1441

وفق برنامج المساعدة المالي للمواطنين فانه يتطلب شروط أهلية لابد من توافرها وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

يسمح بالمرأة السعودية تسجيل أبنائها من زوج غير سعودي

كما يسمح التسجيل من الزوج غير السعودي المتزوج بسعودية

يسمح لحاملي بطاقة هوية تنقل

يشترط الإقامة الدائمة في السعودية، وألا يقيم خارجها مدة اكثر من 90 يوم في ال 12 شهر الماضية

يشترط وضع كافة البيانات الخاصة بالدخل صحيحة للمسجل وتابعيه

عدم تواجد المستفيد في دور إيواء أو سجون

كما يمكن للمرأة المطلقة أو الرملة التسجيل بحساب المواطن، وأيضا الغير متزوجة، ومن بلغ 24 عام من النساء أو الرجال لهم احقيه التسجيل مستقلين، وهذه خطوات معرفة حساب المواطن الدفعة 27 الحالية.