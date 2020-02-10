شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل يوقع اتفاقية بإنشاء أحياء خاصة للإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

- إطلاق أسماء المفكرين والشعراء والأدباء السعوديين على شوارعها

في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالسعي لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة لتوفير السكن المناسب للمواطنين وفي إطار جهود وزير الإسكان ماجد الحقيل وسعيه الدائم منذ تولي المسؤولية لتحقيق تطلعات القيادة وتنفيذ برامج رؤية ٢٠٣٠، وقّع الحقيل اليوم اتفاقية تعاون مع وزير الإعلام تركي الشبانة بهدف تقديم خدمات سكنية لمنسوبي وزارة الإعلام.

ويأتي توقيع الاتفاقية إيماناً من "الوزير المغير" ماجد الحقيل بدور الإعلاميين وأهمية الرسالة التي يحملونها في تثقيف وتوعية المجتمع وبناء أفكاره، فكان توجيهه بتقديم كل الدعم اللازم بتخصيص أحياء سكنية بتصاميم عصرية فريدة تحتوي معلم مشترك بين أحياء الإعلاميين عبر المملكة،ضمن مشروعات الإسكان.

ووجه الحقيل بإطلاق اسم "حي الإعلاميين" داخل عدد من المشروعات في مدن "الرياض، وجدة، والدمام" تتوفر فيه الخدمات المتكاملة من مدارس، روض أطفال، مساجد، حدائق خضراء، مرافق تجارية، مقاهي ومحلات ترفيهية ذات طابع خاص يعبر عن الإعلام والإعلاميين.

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وفي لفتة منه لتكريم رموز الوطن من الإعلاميين وجه الحقيل بإطلاق أسماء رموز الوطن من الإعلاميين والشعراء والأدباء والمفكرين على أسماء وشوارع "حي الإعلاميين" أمثال غازي القصيبي وحمد الجاسر وسعد البواردي، و محمد الرطيان وغيرهم ممن ساهموا في إثراء الساحة الفكرية والثقافية في المملكة والعالم العربي.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لعدد من المبادرات والاتفاقيات التي وقعها وزير الإسكان مع عدد من المؤسسات والوزارات منها وزارات الصحة والعدل والتنمية الاجتماعية والعمل وغيرها.

ويسعى الحقيل عبر هذه الاتفاقيات للوصول لجميع المواطنين وتسهيل الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات التي تسهم في رفع نسبة تملك السكن بالمملكة.

وتؤكد مثل هذه المبادرات مدى انسجام الخطط والبرامج التي يعمل عليها "الوزير المغير"، مع خطة التحول الوطني، التي يقودها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بتوجيه ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف إلى تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة بالنسبة لجميع أبناء المملكة في مختلف المجالات.