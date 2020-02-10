شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد: العمل المؤسسي ركيزة تطوير المجالس البلدية والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على أن العمل المؤسسي ركيزة مهمة في تطوير عمل المجالس البلدية، مع ضرورة الحرص على حوكمة الأداء، والتكامل مع الأجهزة التنفيذية في القطاع البلدي، مشيرا لأهمية ابتكار مبادرات نوعية متميزة.

ونوه سموه خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس المجلس البلدي برأس تنورة عارف الشمري ونائبه محمد العتيبي، بالدور المهم للمجالس البلدية في التنمية، مؤكدا ضرورة التواصل مع مختلف الفئات ذات العلاقة بعمل المجلس لاسيما المستفيدين، وأهمية العمل على متابعة المشاريع ومباشرة البلاغات التي ترد من المواطنين وسرعة إنهائها، ووضع الحلول الكفيلة بإنهاء الملاحظات والشكاوى لا سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية لكافة المستفيدين.

وثمّن سموه الدور الفاعل والبارز الذي تقدمه المجالس البلدية في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعميق مشاركتهم في تطويرها.

من جانبه، قدم رئيس المجلس البلدي برأس تنورة الشكر بالإنابة عن أعضاء المجلس لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعته لأعمال المجلس، وحرص سموه الدائم والمتواصل على توفير الخدمات كافة التي يحتاجها المواطنون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن كلمات سموه دائما تحفز أعضاء المجلس لبذل المزيد، داعيا الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.