شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ثالث مراحل «حديقتي بستاني» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
بدأت بلدية الخبر ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل مؤخرا في تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة «حديقتي بستاني» التي أطلقتها قبل عامين وذلك بزراعة الأشجار المثمرة في الحدائق.
حيث تمت خلال هذا الأسبوع زراعة 60 شجرة مثمرة تشمل التوت والرمان والحمضيات في عدد من الحدائق بالخبر.
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