شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «بيئة الشرقية» وبحوث جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

استقبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً في مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف مديرة مركز البحوث التطبيقية بكلية العلوم في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام والوفد المرافق لها.

وشملت الزيارة جولة تعريفية عن أقسام المركز ونشاطاته البحثية، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، ومركز البحوث التطبيقية بالجامعة في مجال الأبحاث التطبيقية وتحليل العينات.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن الفرع يعمل على دراسة الخطوط العريضة لوضع إستراتيجية للتعاون مع مركز البحوث التطبيقية بكلية العلوم وتشجيع العمل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وكذلك التعليمية بهدف توحيد الجهود للمساهمة في رفع كفاءة العمل البحثي التعاوني من خلال تبادل الخبرات وتطويرها مما ينعكس على الارتقاء بالأداء المؤسسي لتحقيق رؤية المملكة 2030.