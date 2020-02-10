شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 500 شجرة بحديقة إسكان الحرس الوطني والان نبدء بالتفاصيل

زرع أهالي وأطفال مدينة الملك فهد السكنية بالحرس الوطني بالدمام أكثر من 500 شجرة ضمن مبادرة «شرقية خضراء»، التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية في حديقة الإسكان، وذلك بالتنسيق بين إدارة العلاقات العامة بالحرس الوطني للقطاع الشرقي وفريق مبادرة «شرقية خضراء».

ويأتي ذلك في إطار أهمية التشجير والدور البيئي ومن منطلق الشراكة المجتمعية والسعي إلى زراعة المسطحات الخضراء، وزيادة الوعي بأهمية مشاركة المجتمع في الزراعة وأهميتها.

وقال مدير عام الحدائق وعمارة البيئة بأمانة الشرقية م.على السالم: إن الأمانة -وضمن المسؤولية المجتمعية وأهمية تعزيز الوعي بالزراعة- قامت بتعريف الأهالي والأطفال على طرق زراعة الأشجار وأهمية المحافظة عليها، وذلك من خلال برنامج لنشر ثقافة وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة نظيفة وعدم العبث بها، وأهمية المحافظة على الشجرة والمحافظة عليها.