شكرا لقرائتكم خبر عن 126 طالبة جامعية يختتمن التدريب الحقلي والان نبدء بالتفاصيل
من جانبها ذكرت منسق المقرر والمشرف العام على المعرض التثقيفي الأستاذ المساعد بقسم طب الأسرة والمجتمع د.غادة فؤاد اليوسف أن التدريب الحقلي هو أحد مقررات السنة الثالثة، والذي تنظمه كلية الطب بالجامعة ويحتوي على ثلاثة مخرجات أساسية، وهي تدريب الطالبات على كتابة المقترح البحثي، تدريبهن على إدخال البيانات وتحليلها على برنامج SPSS، وإبراز قدرة الطالبات على تثقيف مرضاهن، ومن أبرز ما نتج عنه التدريب الحقلي هذا العام كتابة الطالبات لـ20 مقترحا بحثيا، حيث ختم المقرر الأسبوع الماضي بالمعرض التثقيفي «خليها موزونة» والذي يحتوي على 10 أركان مختلفة، وهي السمنة واللياقة والتغذية السليمة واضطرابات الأكل والإدمان على الإنترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الأجهزة المحمولة والنوم وتأثيره والتدخين وتأثير الضغوطات، وكانت الفئة المستهدفة هي المراهقات وطالبات الجامعة.
ونوهت الدكتورة اليوسف بأنه تم افتتاح المعرض التثقيفي لطالبات السنة الثالثة والمنظم من قبل قسم طب الأسرة والمجتمع، كجزء من مقرر التدريب الحقلي للعام الأكاديمي الحالي من قبل وكيل الجامعة لشؤون الطالبات د.دلال التميمي ووكيل عمادة شؤون الطالبات د.سمر باريان، ورئيس قسم طب الأسرة والمجتمع د.ملاك الشمري، وكان لحضورهن دعم لجهود الطالبات بالمعرض، وقد أبدين إعجابهن بجود الطالبات وأفكارهن المبتكرة لإيصال المعلومة للمتلقي.
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