شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر يستعرض أحدث «مهارات ومهن المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع «STCEX 2020»، بعنوان «مستقبل التدريب.. اقتصاد معرفي لتنمية مستدامة»، وذلك تحت رعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة د. حمد آل الشيخ، خلال الفترة من 15- 17 رجب 1441هـ، بمدينة الرياض.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، أن المؤتمر يأتي ضمن خطط وتوجهات المؤسسة لتطوير قطاع التدريب بالمملكة، وتنمية مهارات الموارد البشرية الوطنية، وذلك مواكبة لرؤية 2030، وتزامنا مع فترة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020م، التي ستناقش في أحد محاورها الرئيسية موضوع تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي يتمكن فيها الجميع خاصة النساء والشباب من العيش والعمل وتحقيق الازدهار.

وأضاف إن المؤتمر التقني يهدف إلى تبادل الخبرات الدولية، وأحدث المستجدات والتجارب والمبادرات في مجال التدريب، ومناقشة سبل تطوير القوى البشرية والبرامج والمناهج في التدريب التقني والمهني ومواءمتها مع مهارات مهن المستقبل، ومناقشة التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة، إضافة لاستعراض أبرز التجارب الناجحة للاستثمار والخصخصة في مجال التدريب التقني والمهني، وبحث سبل التعاون والتكامل بين جهات التدريب والتوظيف ودعم ريادة الأعمال، واستعراض نماذج مميزة لأحدث البرامج التدريبية المحلية والدولية.

وسيشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين وممثلين لقطاع الأعمال المحليين والدوليين، لبحث واستعراض أحدث التجارب والمستجدات في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، وسيتحدث في المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين لمناقشة مجموعة من الأوراق العلمية حول محاوره الرئيسية الثلاثة، وهي: استشراف مهارات ومهن المستقبل، ودور التدريب التقني والمهني في تحقيق التنمية المستدامة، والاستثمار في التدريب التقني والمهني.

وأكد الفهيد أن المؤسسة نفذت العديد من توصيات المؤتمرات السابقة، والتي ساهمت في تطوير قطاع التدريب التقني، ومن أبرزها التوسع في مجال التدريب الإلكتروني وبيئات التدريب الذكية الداعمة للابتكار.