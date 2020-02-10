شكرا لقرائتكم خبر عن بحث فرص التعاون بين « اليوم »وجامعة الأصالة والان نبدء بالتفاصيل

التقى رئيس التحرير الزميل عمر الشدي بالمشرف العام على الشؤون الأكاديمية بجامعة الأصالة د.نظير بن نايف أبو عبيد، يرافقه نائب الرئيس المشرف العام للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن محمد الخلوفي، وعميد كلية الهندسة د.محمد بن غازي قرنفلة وعميد القبول والتسجيل وشؤون الطلاب د.محمد بن صالح الشمري.

وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول فرص التعاون بين الجانبين، كما اطلع د.أبو عبيد ومرافقوه على أقسام الدار وتقنيات العمل الصحفي.