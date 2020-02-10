شكرا لقرائتكم خبر عن اختناق فتاة وإخلاء 14 شخصا في حريق شقة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

تعرضت فتاة إلى اختناق، فيما تم إخلاء 14 شخصا عقب نشوب حريق في شقة سكنية بحي الواحة بجدة. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغا فجر أمس يفيد بوجود حريق في شقة بحي الواحة، ‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع، وبالوصول اتضح أن الحريق في شقة في الدور الثاني بعمارة مكونة من خمسة أدوار، وعلى الفور تدخلت الفرق وأخلت 14 شخصا، وتمت السيطرة على الحريق في حينه. ونتج عن ذلك إصابة فتاة باختناق بسيط تلقت العلاج اللازم بالموقع، مشددا على أهمية توفير كواشف الحريق والطفايات ووسائل السلامة بالمنزل؛ حفاظا على سلامة السكان.

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