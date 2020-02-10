شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: عمل المجالس البلدية تكليف لخدمة المواطن والان نبدء بالتفاصيل

بين صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أن عمل أعضاء المجالس البلدية هو تكليف لخدمة المواطن والمقيم، مشددا على أهمية التفاعل مع بلاغات المواطنين والوقوف على متطلباتهم ميدانيا، والتنسيق مع الأمانة والبلديات التابعة لها؛ لمعالجة الملاحظات كافة في حينه.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس المجلس البلدي برأس تنورة عارف الشمري ونائبه محمد العتيبي.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- من اهتمام لقطاع المجالس البلدية، وحرص على أن يكون عنصرا فاعلا في التحول نحو تحقيق رؤية 2030، مبينا أن المجالس البلدية شريك في التنمية، والدور المأمول منها ما زال كبيرا، مؤكدا على ضرورة الاستماع للمواطنين ولآرائهم وعقد اللقاءات الدورية معهم وإطلاعهم على جهود المجلس، مشيرا إلى أهمية مباشرة المشاريع القائمة والمتعثرة للاطلاع عليها عن كثب، متمنيا سموه للمجلس التوفيق في تحقيق الغاية منه، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة، وآمال المواطنين.

من جانبه عبر رئيس المجلس البلدي برأس تنورة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل لأنشطة المجلس وحرصه على أن يقوم المجلس بدوره المأمول منه، مبينا أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق تطلعات وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله-، وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المستفيدين.