شكرا لقرائتكم خبر عن مقابلات الوظائف العدلية.. الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل
ودعت الوزارة المتقدمين والمتقدمات كافة للدخول على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa، والاستعلام عن تاريخ ومقر المقابلة الشخصية وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية، التي تتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.
وبينت الوزارة أن هذه الوظائف جرى الإعلان عنها عبر المسابقة الوظيفية على موقع الوزارة خلال الفترة من 3 رمضان 1440هـ حتى 9 رمضان 1440هـ.
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