شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار وتجديد «خدمات الأحوال» في 62 موقعا ميدانيا والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها للرجال والنساء في 62 موقعا خلال هذا الأسبوع في عدة مناطق بالمملكة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة (هويتي انتمائي) الهادفة إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتا شخصيا لها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات.

وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة 21 موقعا بمنطقة عسير، و10 مواقع بمنطقة المدينة المنورة، و8 مواقع بمنطقة مكة المكرمة، و7 مواقع بمنطقة القصيم، و4 مواقع بمنطقة الرياض، و3 مواقع بمنطقة نجران، وموقعين اثنين في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وموقع واحد في المنطقة الشرقية والباحة وحائل.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

وكانت وحدة متنقلة قدمت خدماتها للرجال والنساء في 22 موقعا في عدد من مناطق المملكة قبل نحو 20 يوما، حيث زارت 12 موقعا بمنطقة مكة المكرمة وهي محافظات الكامل وميسان وثول والجموم وأضم وبحرة، ومراكز قيا وفيضة المسلح ودغبج، ومقر الخطوط السعودية بمدينة جدة وفرع وزارة النقل بمدينة جدة ومستشفى الملك فيصل التخصصي. كما زارت الوحدة المتنقلة 3 مواقع بمنطقة الرياض وهي محافظة ثادق ومقر بنك التنمية الاجتماعية بالرياض ومقر التأمينات الاجتماعية بالرياض، وموقعين اثنين في منطقة الجوف بلدية مركز زلوم وبلدية مركز صوير، ومنطقة عسير تشمل مركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق للرجال والنساء، فيما قدمت الوحدة المتنقلة خدماتها في ذلك الوقت في موقع واحد في كل من المنطقة الشرقية في فرع النيابة العامة بمدينة الدمام، ومنطقة القصيم في مديرية مكافحة المخدرات، ومنطقة حائل في مركز تربة بمحافظة بقعاء.

يذكر أن الخدمات المتنقلة أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.