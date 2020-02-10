شكرا لقرائتكم خبر عن علوان رئيسا تنفيذيا للأدب والنشر والان نبدء بالتفاصيل
وأطلقت الوزارة هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مساعيها المستمرة لتطوير قطاع الأدب بمختلف اتجاهاته الإبداعية، ورعايته بكل مكوناته المادية والبشرية، باعتباره قطاعاً يثري الثقافة السعودية ويعكس صورة وهوية المملكة الأدبية والثقافية.
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