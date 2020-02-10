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علوان رئيسا تنفيذيا للأدب والنشر

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أصدر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة قراراً بتعيين د. محمد علوان رئيساً تنفيذياً لهيئة الأدب والنشر والترجمة، التي تم الإعلان عن تأسيسها ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة. وسيتولى د. علوان في مهمته الجديدة مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الأدب والنشر والترجمة ودعم وتشجيع الممارسين والمنتسبين له، إلى جانب تطوير الأنظمة المتعلقة بصناعة النشر والإبداع الأدبي، وتشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وكذلك تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأدب والنشر والترجمة.

وأطلقت الوزارة هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مساعيها المستمرة لتطوير قطاع الأدب بمختلف اتجاهاته الإبداعية، ورعايته بكل مكوناته المادية والبشرية، باعتباره قطاعاً يثري الثقافة ويعكس صورة وهوية المملكة الأدبية والثقافية.

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