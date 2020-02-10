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تدريب مشترك بين القوات البرية السعودية والباكستانية

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تنطلق الخميس المقبل، فعاليات التمرين المشترك «الصمصام 7»، التي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع القوات البرية الباكستانية. ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الصديقتين على مختلف الأصعدة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، بالإضافة إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية والقوات الباكستانية الصديقة. ويشارك بالتمرين وحدة تضم عددا من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات متنوعة ومختلفة.

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