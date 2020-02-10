شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديان يحققان المركز الثالث في مسابقة لغة الضاد والان نبدء بالتفاصيل
كما فازت الطالبة فجر محمد الشهري من طلاب المرحلة المتوسطة بالمركز الثالث في المسابقة نفسها، التي تهدف إلى تحقيق التواصل بين أبناء العروبة والربط بينهم والتعاون من خلال اللغة والحوار المثمر، وخلق جيل من الشباب العربي معتز بهويته وثقافته.
وهنأ د. خالد النامي الفائزين، ودعا لتكريمهما والاحتفاء بهما لتعزيز روح التنافس بين الطلبة وإبراز مهاراتهم اللغوية وتطوير اللغة العربية الفصحى. وأكد ممثل المملكة من وزارة التعليم سالم الزهراني -على هامش الاحتفالية التي نظمتها الجامعة العربية أمس- دعم المملكة لمثل هذه التجمعات العربية التي تؤكد على ترابط العالم العربي واللحمة العربية التي تربطهم من خلال رابطة اللغة والدين، مشددا على دعم المملكة لكل ما يخدم اللغة العربية على مستوى العالم من خلال حرصها على مشاركتها السنوية في هذه المسابقة.
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