شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة إستراتيجية بين «الإعلام» و«سكني» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإعلام تركي الشبانة أن برنامج دعم الإعلاميين يتضمن تمكينهم من خلال تشييد أحياء سكنية تعنى بهم وبأسرهم وتلبي طموحاتهم. وذلك ضمن توجيهات القيادة الحكيمة التي تهتم بكل ما من شأنه العناية بالمواطنين وأسرهم. وبين أن الاتفاقية مع وزارة الإسكان تأتي تأييدا لتضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

‏‎وبين أن الشراكة بين وزارتي الإعلام والإسكان، تستهدف تقديم خدمات الإسكان للمستحقين من الإعلاميين، تقديرا لدورهم الفعال في نشر الوعي وبث المعرفة بين أفراد المجتمع. وتأتي ضمن المبادرات التي تطلقها وزارة الإعلام من خلال عدد من البرامج سوف تعلن تباعا.

» 4 منتجات

وأضاف الشبانة إنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين، لتذليل العوائق وتسهيلها أمام الإعلاميين المستفيدين، لتمكينهم من الحصول على المنتج السكني بأيسر الطرق وأسرعها، مضيفا إن المشروع يشتمل على أربعة منتجات سكنية رئيسية، توفر للإعلاميين خيارات مرنة ومتنوعة، أولها منتج الإسكان التنموي، الذي يوفر وحدات سكنية بمزايا خاصة للإعلاميين، من خلال الشراء المباشر من وحدات وزارة الإسكان السكنية المتوافرة في جميع مناطق المملكة.

وثانيها برنامج «سكني» للإعلاميين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويتيح اختيار السكن المناسب، ويستفيد من الحلول السكنية التي توفرها الجهات التمويلية، وسيحصل الإعلامي من خلاله فورا على السكن الملائم.

أما ثالثها فهو مشروع «حي الإعلاميين» الذي يأتي ضمن مشروعات وزارة الإسكان، ويوفر وحدات سكنية عصرية ذات خصوصية، تحظى بالتقنيات المعمارية الحديثة والخدمات والمرافق المتكاملة، التي تواكب تطلعات الإعلامي وتتناغم مع اهتماماته ومهاراته.

ورابعها مشروع التطوير العقاري الذي يعمل على تفعيل الشراكة مع وزارة الإسكان، من خلال استثمار الأراضي المملوكة لوزارة الإعلام، بتشييد مساكن ومرافق متميزة، تكون الأولوية فيها للإعلاميين.

» أهمية قصوى

ونوه بأن هذه الشراكة تنطلق من الأهمية القصوى للإعلاميين ودورهم الوطني، ونحن بدورنا في وزارة الإعلام نحرص على إيجاد سبل الراحة والاستقرار وتوفير الدعم اللازم لهم، ويمثل الإسكان أحد أبرز العناصر الضرورية التي نحرص على تسهيلها أمام منسوبينا وممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة، فالشكر الجزيل لشركائنا في وزارة الإسكان على تذليل كل العقبات وتوفير التسهيلات المتنوعة لخدمة الإعلاميين، داعيا الجميع لإصدار بطاقة المهنيين التي تم إطلاق منصتها الأسبوع الماضي، لتسريع الاستفادة من الخدمات المتاحة ضمن هذه الاتفاقية.

» بيئة جاذبة

وأشار وزير الإعلام خلال حفل إطلاق مبادرة دعم الإعلاميين والإعلاميات بالشراكة الإستراتيجية بين وزارتي الإعلام والإسكان، إلى أن وزارة الإعلام شكلت فريق عمل لتذليل العوائق وتسهيل حصول الإعلاميين على مساكن لهم ولإسرهم، في إطار برنامج التمكين بإطلاق مبادرات وعقد شراكات توفر بيئة جاذبة للإعلاميين تحفز على الإبداع.

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» اكتمال البنية التحية

وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن الإعلام ركيزة لكل مجتمع، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تفخر بالشراكة مع الإعلاميين، وأن هناك ثلاثة مشاريع سكنية في الرياض والدمام اكتملت البنية التحية لها.

» جمعية مداد

وعبر الإعلامي عبدالله الشهري خلال كلمة الإعلاميين عن أن الشراكة بين الإعلام والإسكان حلم كل إعلامي وأصبحت حقيقة على أرض الواقع اليوم. وإن مهنة الإعلام وأصحابها محل حرص واهتمام القيادة الرشيدة.

وقال الشهري: اليوم نعلن أيضا عن جمعية «مداد» التي سترى النور قريبا، وهي تعنى بتعزيز التواصل بين الإعلاميين والاستفادة من خبراتهم، وتساهم في الرقي بالعمل وأصحاب المهنة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

» حلول سكنية

وتنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج «الإسكان التنموي» التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط، وذلك عبر توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع بالشراكة مع الجمعيات، إضافة إلى العمل على تطوير الأراضي المخصصة لوزارة الإعلام تمهيدا لتوفيرها للمستفيدين من الإعلاميين وغيرهم.

كما تنص الاتفاقية على تسهيل إقامة معارض «سكني» في مواقع تابعة لوزارة الإعلام، والحصول على كافة الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، التي تم التوقيع معها خلال الحفل، حيث مثل الوزارة في التوقيع المشرف على الإسكان المؤسسي م. عبدالله بن سعيد، لتقديم خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ودعم لكامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل الى 500 ألف ريال لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5%.

الحقيل: الإعلام ركيزة للمجتمع ونفخر بالشراكة معه

الشبانة: الشراكة تدعم وتمكن الإعلاميين