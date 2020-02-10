مواطن يُعرض عليه شراء مغسلة بـ50 ألفاً وتسلم عائد شهري 5 آلاف.. و”مكافحة التستر” ترد بالتحذير

ردّ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على سؤال مواطن تضمن أنه عُرض عليه أن يشتري مغسلة، ويسلمها لأحد الوافدين على أن يتسلم المواطن كل شهر 5 آلاف ريال.

وكان سؤال المواطن: “جاني عرض من باكستاني اشتري مغسله بـ 50 ألف، ويجيني ربح آخر الشهر 5 آلاف، وهو متكفل بكل شيء، نصيحتكم”.

وأجاب البرنامج: “نحذر المواطنين من الدخول في مثل هذه التعاملات، حيث يعتبر ذلك (جريمة تستر تجاري)، يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل لعامين، وغرامة تصل إلى مليون ريال، وشطب السجل التجاري، والتشهير، نأمل منكم رفع بلاغ عاجل حول هذه الجريمة ليتم ضبطها.”