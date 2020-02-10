سجون تبوك تنظم حملة توعية عن فيروس «كورونا»

نظمت مديرية السجون بمنطقة تبوك، بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالشؤون الصحية بالمنطقة، اليوم الأحد، حملة توعوية للنزلاء حول الوقاية من فيروس كورونا الجديد؛ وذلك ضمن فعالياتها التوعوية لنزلاء السجون بالمنطقة.

وقدمت المديرية خلال الحملة جميع المعلومات عن الفيروس والوسائل المتاحة والمساعدة على عدم العدوى. وشملت الحملة جميع النزلاء والنزيلات، وعددًا من العاملين في الشعب والأقسام الداخلية للسجون، وجرى خلال الحملة إجراء مسح لعدد كبير من النزلاء والنزيلات للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، والقيام بتطعيمهم ضد الإنفلونزا.

وقال مدير إدارة سجن تبوك العقيد محمد بن عبدالرحمن الأحمري إن الحملة هدفت إلى بث الثقافة الصحية اللازمة للنزلاء عن مرض كورونا الجديد، وكيفية الوقاية منه، بما يضمن سلامة النزلاء؛ حيث تطرَّق المشاركون في المحاضرة إلى العديد من النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة؛ لتجنب الإصابة بهذا المرض، ومنها تأكيد أهمية العناية بالنظافة الشخصية، والاهتمام بغسل اليدين، والبعد عن الاندفاع وراء الشائعات وتداولها بصورة خاطئة، فيما أكد الأحمري أن الوضع الصحي -ولله الحمد- مطمئن.

وقدم الأحمري، شكره لصحة تبوك على تعاونها الدائم والبناء مع إدارة السجن؛ وذلك لنشر الثقافة الصحية الملائمة داخل السجن، مؤكدًا أن ما تقوم به الجهات المتعاونة من دور إيجابي ومثمر، يُظهر حرصها على مد جسور التعاون المشترك لرفع درجة الوعي، وتبني الممارسات السليمة التي تدعم الصحة العامة.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

الصحة: المملكة لم تُسجِّل أي إصابة بكورونا.. والاحتياطات سبب اللبس عند البعض

موجة سخرية من فنانة سورية شهيرة بسبب «كورونا»