السعودية اليوم / مقتل جندي وإصابة خمسة بانفجار جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

لقي جندي باكستاني مصرعه وأصيب خمسة آخرون جراء انفجار استهدف مساء اليوم سيارة للقوات شبه العسكرية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار وقع في بلدة "هرنائي" بإقليم بلوشستان، نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، فُجّرت بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة للقوات شبه العسكرية بالقرب منها، حيث كانت تقوم بأعمال دورية روتينية، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل جندي وإصابة خمسة آخرين.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقلت الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.

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21:03ت م

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