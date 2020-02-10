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شكرا لقرائتكم حقوق الإنسان تحذر من تأثير التنمر على الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحكومة سنت أنظمة لمواجهة هذه الظاهرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت هيئة حقوق الإنسان من تنامي ظاهرة التنمر، حيث أوضحت أن هذه الظاهرة تهدد بشكل واضح استقرار حياة الأطفال واستقامة سلوكهم.
وأوضح هيئة حقوق الإنسان، عبر بيان لها بموقع تويتر، أن تزايد ظاهرة التنمر يأتي في ظل الازدياد المضطرد لاستخدام الإنترنت ووسائله الرقمية من أجهزة إلكترونية وتطبيقات ذكية، كأنماط جديدة للتواصل التي أصبحنا نعيشها اليوم، مشددةً على أن المملكة وحكومتها أولت اهتمامًا كبيرًا بقضية الطفولة وسعت إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية قدراته ومهاراته، وحمايته نفسيًّا وبدنيًّا وعقليًّا، وعززت ذلك بتدابير تنظيمية.
ولفتت حقوق الإنسان إلى أن الحكومة سنت العديد من الأنظمة، مثل: نظام حماية الطفل، نظام الحماية من الإيذاء، نظام مكافحة جريمة التحرش، نظام الأحداث، نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وسلطت الهيئة الضوء على العديد من المشاريع والبرامج، التي تواجه التنمر مثل: برنامج الأمان الأسري الوطني، مشروع الإستراتيجية الوطنية للطفولة، مشروع مكافحة التنمر بين الأقران في المدارس، مشروع السلامة الشخصية لمرحلة رياض الأطفال، مشروع ”رفق” الذي يستهدف خفض العنف في المدارس، خط مساندة الطفل) وغيرها من المشاريع والبرامج التي تحمي حقوق الطفل وتعززها.
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