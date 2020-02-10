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شكرا لقرائتكم الكلباني: يمكن للمرأة أن تكون مفتية وقاضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أكد أنه لا يؤيد الاختلاط في المدارس والجامعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ عادل الكلباني أنه يمكن للمرأة أن تكون مفتية، أما إمامتها للمسجد فلا تجوز، كما أنه لا بأس في عمل المرأة قاضية.
وأضاف الكلباني، في حواره إلى برنامج “اتجاهات” على قناة روتانا خليجية، أن تغليب العقل على الأحكام الفقهية لا يصحّ.. لو كان الدين بالعقل لكان مسح الخف من أسفل وليس من فوق.. وشرع الله لا يتغير بتغير الزمن.
وتابع أن تدوين الحديث بدأ مع جمع القرآن الكريم ولم يتأخر لـ200 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول من لا يعرفون السنة ولا تدوينها، مشددًا على أنه لا يؤيد الاختلاط في المدارس والجامعات، متابعًا: لا تحطّوا البنزين جنب النار.
وأردف الشيخ الكلباني: المرأة تدخل الجنة ولها النعيم، إذا دخلتِ الجنة ابشري بالخير ولا تخافي، وهي تخرج للعمل بما يحفظ كرامتها، لكن المرأة لا تصلح لكل عمل، فالمرأة ليست وظيفتها السباكة، بل رعاية أولادها وأسرتها.
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