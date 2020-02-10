متى يمكن للمتزوجة التسجيل في حساب المواطن كمستفيد رئيسي؟

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن إمكانية تسجيل المتزوجة في البرنامج كمستفيد رئيسي.

وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع التدوينات القصيرة تويتر: إنه يمكن للمتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في عدة حالات، كأن تكون مهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب.

Advertisements

وأضاف أنه على السيدة في الحالات السابقة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة فيتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وأوضح الحساب أنه عادة ما يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمارهم، ويمكن للشخص معرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وبدأ حساب متابعات الخليج 365- قبل قليل- إيداع دعم الدفعة السابعة والعشرين، موضحًا أن الدعم سيُصرف بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







