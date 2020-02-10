- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم متى يمكن للمتزوجة التسجيل في حساب المواطن كمستفيد رئيسي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خمس حالات تمكنها من ذلك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجاب حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن إمكانية تسجيل المتزوجة في البرنامج كمستفيد رئيسي.
وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع التدوينات القصيرة تويتر: إنه يمكن للمتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في عدة حالات، كأن تكون مهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب.
وأضاف أنه على السيدة في الحالات السابقة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة فيتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.
وأوضح الحساب أنه عادة ما يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمارهم، ويمكن للشخص معرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
وبدأ حساب متابعات الخليج 365- قبل قليل- إيداع دعم الدفعة السابعة والعشرين، موضحًا أن الدعم سيُصرف بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر متى يمكن للمتزوجة التسجيل في حساب المواطن كمستفيد رئيسي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.