رجل أعمال سعودي مقيم في الصين يرد على أكاذيب بشأن كورونا

2020-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رجل الأعمال السعودي المقيم في الصين عائض الأسمري: إن الصور التي تنقل في الإعلام بشأن فيروس كورونا مبالغ فيها.

وقال الأسمري في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الأحد: إن مناظر القتلى بالشوارع لم يكن أحد يرها هناك نهائيًّا، وعدد الإصابات بما فيها الوفيات لم يتجاوز 50 ألف إصابة في دولة سكانها مليار و700 مليون.

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وتابع: المواطنون الصينيون تجاوبوا مع الإجراءات الاحترازية المشددة التي أصدرتها حكومة الصين، والتي وصلت بالسماح للشخص بالخروج ساعتين فقط كل 24 ساعة! مما ساعد على ارتفاع حالات التعافي وقلة حالات الإصابة، وأنا مقيم في الصين منذ 13 عامًا، وعاصرت العديد من الأمراض والأوبئة، وأقول: إن فيروس كورونا ليس الأبشع، وكورونا الذي انتشر سابقًا في الشرق الأوسط أعلى خطورة من هذا الفيروس الجديد.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.

وأوضحت الصحة أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

وقالت الصحة: إنه تم فحص 3195 من الرحلات القادمة من الصين مباشرة، إضافة إلى 1039 من الرحلات القادمة من الصين بشكل غير مباشر منذ اكتشاف الفيروس.

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