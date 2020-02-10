موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة السعودية 2020 في مختلف الجهات الحكومية .. إليك الجدول كامل

موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة يتسائل عن الموظفين في مختلف الجهات الحكومية بعد أن صدرت أوامر ملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين بتوحيد موعد صرف الرواتب الحكومية السعودية، وقررت وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي أن تكون مواعيد الرواتب السعودية وفق السنة الشمسية بدلا من السنة الهجرية، بأن يكون الخامس من كل برج شمسي، مما أثار غضب الكثير من المواطنين، معلنين رغبتهم بعودة مواعيد صرف الرواتب بالتاريخ الهجري.

واستجابة خادم الحرمين الشريفين لمطالب الشعب، وحدد مواعيد صرف رواتب 2020 وفق التاريخ الميلادى لجميع موظفي الدولة، ونوضح لكم موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة في هذا المقال.

موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة

وفي سياق تحديد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز أن يتم توحيد فواتير الخدمات لتكون في الأسبوع التالي من صرف الرواتب، ويأتي ذلك في إطار اهتمامه بدعم المواطنين والتسهيل عليه ضمن رؤية 2030 الحكيمة وخطوات برنامج التحول الوطني.

وحُدد موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة بأن يكون يوم 27 من كل شهر ميلادي، وإليكم جدول صرف رواتب المواطفين لعام 2020 على النحو التالي:

مسلسل اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي 1 ـ الأحد 21 جمادي الأولي 1441ه 27 يناير 2020 2 الأربعاء 22 جمادي الأخرة 1441هـ 27 فبراير 2020 3 الأربعاء 20 رجب 1441هـ 27 مارس 2020 4 الأحد 23 شعبان 1441هـ 28 أبريل 2020 5 الاثنين 22 رمضان 1441ه 27 مايو 2020 6 الخميس 24 شوال 1441هـ 27 يونيو 2020 7 الأحد 25 ذو القعدة 1441هـ 28 يوليو 2020 8 الثلاثاء 26 ذي الحجة 1441هـ 27 أغسطس 2020 9 الخميس 27 محرم 1441هـ 26 سبتمبر 2020 10 الأحد 28 صفر 1441هـ 27 أكتوبر 2020 11 الأربعاء 30 ربيع الأول 1441هـ 27 نوفمبر 2020 12 ـ الخميس 29 ربيع الثاني 1441ه 26 ديسمبر 2020

Advertisements

الجدير بالذكر أن موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة يكون ثابت يوم 27 من كل شهر ميلادى وفي حالة أن كان يوم 27 يوافق الجمعة تصرف الرواتب في يوم 26 وإذا وقع يوم سبت تصرف الروابط في اليوم الذى يليه صباح الأحد.