شكرا لقرائتكم خبر عن تؤثر على الشرقية.. حرارة المملكة تلامس «الصفر» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من كتلة هوائية شديدة البرودة على معظم مناطق المملكة تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر أو ما دون الصفر المئوي، وذلك بحسب تقرير الحالة الجوية الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وتمتد لتؤثر على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض والشرقية والمدينة المنورة، اعتباراً من مساء يوم الاثنين.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة استخدام وسائل التدفئة الآمنة وعمل الصيانة اللازمة لها، مشددة على ضرورة أن يُشعل الفحم أو الحطب في الخارج بعيداً عن المواد سريعة الاشتعال وعدم ترك الأبواب والنوافذ مغلقة عند استخدام هذه الوسيلة ومتابعة الرسائل الإرشادية والتحذيرية، التي تبثها المديرية العامة للدفاع المدني عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين السلامة للجميع.